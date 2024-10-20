السوبر المصري - طاهر يتفوق على سجله التهديفي.. وينضم لقائمة الهدافين

أعاد طاهر محمد طاهر التقدم لـ الأهلي في السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وسجل طاهر هدف التقدم بعد مرور 11 ثانية على انطلاق اللقاء، ثم سجل فاخري لاكاي التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

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وحوّل طاهر من لمسة على الطائر ركنية نفذها يحيى عطية الله في شباك محمد بسام في الدقيقة 54.

ويبدأ طاهر الموسم الحالي بقوة إذ سجل ثالث أهدافه في 4 مباريات، فين حين سجل هدفين الموسم الماضي خلال 36 مباراة.

وانضم طاهر بفضل الثنائية للمركز الثاني في ترتيب هدافي السوبر المصري تاريخيا بعد عبد الله السعيد الذي سجل 3 أهداف.

ويتساوى طاهر في القائمة رفقة كل من كهربا وتامر عادل ومحمود علاء وحسين الشحات وكريم فؤاد وجونيور أجايي ومدحت عبد الهادي ومحمد أبو تريكة.

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وأصبح طاهر اللاعب رقم 17 الذي يسجل للأهلي في السوبر المصري.

وسبقه كل من عبد الله السعيد وكهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد وجونيور أجاي ومحمد أبو تريكة وعلي معلول ووائل جمعة وشادي محمد وبرونو سافيو ومحمد ناجي "جدو" وأحمد حسن وأنتوني موديست ومؤمن زكريا ومعتز إينو ووليد أزارو.

وفي حال انتصار الأهلي سيواجه الزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل.

وفي حال الخسارة سيواجه بيراميدز في مباراة المركز الثالث بنفس اليوم.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح على الزمالك في أولى مباريات نصف النهائي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.