غزل المحلة يضم عبد الرحمن صميدة

أعلن نادي غزل المحلة عن تعاقده مع عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز.

وانضم اللاعب الجديد إلى صفوف زعيم الفلاحين بعقد مدته 3 سنوات.

صميدة البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر أحد المدافعين الواعدين في الدوري المصري.

وكان صميدة معارا لنادي الداخلية خلال الموسم الماضي.

وتم التوقيع في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وتامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات , وعمر سعد مدير شؤون اللاعبين.

وأبرم غزل المحلة عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد وعلى رأسها: محمد حمدي زكي القادم من أسوان وأحمد عبد الحكم مدافع سموحة وحسام جريشة لاعب المصري والتونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي.

وعاد غزل المحلة إلى منافسات الدوري الممتاز رفقة بتروجيت وحرس الحدود.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.