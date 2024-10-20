غزل المحلة يضم عبد الرحمن صميدة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

عبد الرحمن صميدة

أعلن نادي غزل المحلة عن تعاقده مع عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز.

وانضم اللاعب الجديد إلى صفوف زعيم الفلاحين بعقد مدته 3 سنوات.

صميدة البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر أحد المدافعين الواعدين في الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
بعد 5 أشهر من الغياب.. غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة دوري المحترفين - بلدية المحلة يفوز على الداخلية.. وانتصار كبير لأبو قير للأسمدة

وكان صميدة معارا لنادي الداخلية خلال الموسم الماضي.

وتم التوقيع في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وتامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات , وعمر سعد مدير شؤون اللاعبين.

وأبرم غزل المحلة عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد وعلى رأسها: محمد حمدي زكي القادم من أسوان وأحمد عبد الحكم مدافع سموحة وحسام جريشة لاعب المصري والتونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي.

وعاد غزل المحلة إلى منافسات الدوري الممتاز رفقة بتروجيت وحرس الحدود.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.

الدوري المصري غزل المحلة
نرشح لكم
إلى نهائي السوبر.. ثنائية طاهر تُنصر الأهلي على سيراميكا والأحمر يضرب موعدا مع الزمالك السوبر المصري - طاهر يتفوق على سجله التهديفي.. وينضم لقائمة الهدافين السوبر المصري - الأجنبي الثامن.. لاكاي عاشر لاعب يهز شباك الأهلي في البطولة السوبر المصري - منسي: الحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز السوبر المصري - 11 ثانية تكفي.. طاهر يسجل أسرع هدف في تاريخ البطولة انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(1) سيراميكا.. الأحمر إلى النهائي السوبر المصري - المثلوثي: تداركنا الخطأ بفضل شخصية الزمالك حتى نهاية الدور الأول.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الدوري المصري 2024-25
أخر الأخبار
إلى نهائي السوبر.. ثنائية طاهر تُنصر الأهلي على سيراميكا والأحمر يضرب موعدا مع الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إشبيلية.. بداية المباراة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: لسنا معتادين على الفوز في الوقت القاتل مثل كلوب.. والفرق تدافع أمامنا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - طاهر يتفوق على سجله التهديفي.. وينضم لقائمة الهدافين 41 دقيقة | الكرة المصرية
غزل المحلة يضم عبد الرحمن صميدة 45 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - الأجنبي الثامن.. لاكاي عاشر لاعب يهز شباك الأهلي في البطولة 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان الهجوم ضد إشبيلية ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على تشيلسي والعودة للصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال