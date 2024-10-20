تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي ولامين يامال يقودان الهجوم ضد إشبيلية

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إشبيلية.

ويلاقي برشلونة خصمه إشبيلية بعد قليل في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويبدأ لامين يامال أساسيا بعد الإصابة التي تعرض لها، وكذلك تواجد روبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنييجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري – إريك جارسيا – مارك كاسادو

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني لامين يامال روبرت ليفاندوفسكي
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