صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على تشيلسي والعودة للصدارة

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح وكورتيس جونز ثنائية ليفربول، بينما أحرز نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي.

ويواصل ليفربول تحقيقه للانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي إذ فاز على كريستال بالاس وولفرهامبتون وبورنموث.

وللمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي لا يعرف ليفربول الخسارة من تشيلسي.

وحصل ليفربول على ضربة جزاء في الدقيقة 27 بعد تدخل ليفي كولويل على كورتيس جونز وتمكن صلاح من تسجيلها.

ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

ويتبقى لصلاح 13 هدفا للتساوي مع تيري هنري، و15 هدفا للوصول إلى فرانك لامبارد.

ويتصدر ألان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفا.

وتعرض ديوجو جوتا لإصابة في الدقيقة 33 وأجبرته على الخروج ودخول داروين نونيز بدلا منه.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تدخل من روبرت سانشيز على كورتيس جونز.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو وقرر عدم احتسابها.

وأحرز جاسكون هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من مويسيس كايسيدو ولكن العودة إلى تقنية الفيديو.

وصنع محمد صلاح هدف الفوز لفريقه بعد عرضية أرضية أسكنها جونز في شباك تشيلسي.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 14 في المركز السادس.

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