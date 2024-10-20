السوبر المصري - منسي: الحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز

أعرب ناصر منسي لاعب الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

وقال مهاجم الأبيض في تصريحات للمركز الإعلامي: "الحمد لله على الفوز، والحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز".

وأضاف "نجحنا في تحقيق الفوز، وأشكر جماهير الزمالك التي ساندتنا".

وواصل "نسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وأتم "سنغلق ملف مباراة بيراميدز ونبدأ التركيز في اللقاء النهائي من أجل التتويج بالبطولة".

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تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وسجل سيف الدين الجزيري التعادل لبيراميدز.

اللقاء شهد أيضا ركلة جزاء مهدرة من رمضان صبحي، وهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء بسبب التسلل على يوسف إبراهيم "أوباما".

ويعد ذلك التعادل التاسع بين الفريقين في جميع المواجهات، وفي 3 من بينها وصلا لركلات الترجيح ابتسمت مرتين للزمالك ومرة لبيراميدز.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يصل فيها مباراة بكأس السوبر المصري إلى ركلات الترجيح، وللمرة الخامسة للزمالك والثالثة لبيراميدز.

وانتصر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي بركلات الترجيح في السوبر المصري بعد نسختي 2017 و2020.

وتساوى الزمالك مع الأهلي في التفوق بركلات الترجيح 3 مرات لكل فريق من بينها 2 لكل فريق على نصيب الآخر.

وينتظر الزمالك في يوم الخميس المقبل مواجهة الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باللقاء الذي سيقام بنهائي اليوم.