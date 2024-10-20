لا غالب ولا مغلوب.. التعادل يحسم لقاء مصطفى محمد وعبد المنعم بين نانت ونيس

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس

حسم التعادل الإيجابي 1-1 بين نانت ونيس في ملعب لا بوجوار في الجولة 8 من الدوري الفرنسي، في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم.

وشارك مصطفى أساسيا لأول مرة هذا الموسم مع نانت في الدوري الفرنسي.

فيما شارك عبد المنعم للمباراة الثالثة هذا الموسم مع نيس منذ انضمامه، وخاض أول مباراة كاملة له مع الفريق.

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الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة 65 وعوضه سوبرا توماس.

وبعد دقيقتين من خروج المهاجم المصري تقدم الكناري برأسية ماتياس ألبين بعد عرضية متقنة من موسيس سيمون.

وفي الدقيقة 72 سجل إيفان جيسان هدف التعادل لنيس بعد انفراد.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

الفوز رفع رصيد الفريقين لـ 10 نقاط، نيس تعادل للمباراة الثالثة على التوالي، فيما لم يفز نانت في آخر 5 مباريات.

نانت نيس الدوري الفرنسي مصطفى محمد محمد عبد المنعم
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