قاهر الفرق الكبرى.. صلاح يسجل في تشيلسي ويقترب من أساطير الدوري

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك تشيلسي وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي المصري هدفه في الدقيقة 28 من ركلة جزاء حصل عليها كورتيس جونز نتيجة تدخل من ليفي كولويل.

وبهذا الهدف صنع محمد صلاح التاريخ في الدوري الإنجليزي، إذ وصل للمركز التاسع في جدول هدافي بريميرليج عبر تاريخه.

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ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

ويتبقى لصلاح 13 هدفا للتساوي مع تيري هنري، و15 هدفا للوصول إلى فرانك لامبارد.

ويتصدر ألان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفا.

وإجمالا لعب صلاح مع ليفربول 11 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويأتي محمد صلاح بعد ألان شيرار بمساهمته بأكثر من 60 هدفا أمام الـ6 الكبار.

وعلى مستوى الأهداف ضد الـ6 الكبار، فتفوق صلاح على كريستيانو رونالدو وديديه دروجبا مجتمعين، إذ سجل صلاح 43 هدفا، بينما الثنائي الآخر 42 هدفا.

وتأتي قائمة مساهمات صلاح كالتالي:

مانشستر يونايتد: 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

أرسنال: 10 أهداف وصناعة هدفين.

توتنام: 9 أهداف وصناعة هدفين.

مانشستر سيتي: 7 أهداف وصناعة 4 أهداف.

تشيلسي: 5 أهداف وصناعة 3 أهداف.

ولعب صلاح مع تشيلسي في موسم 2013-2014 ومنه خرج معارا إلى فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية بشكل دائم في موسم 2016-2017.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشيلسي
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