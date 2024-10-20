قاهر الفرق الكبرى.. صلاح يسجل في تشيلسي ويقترب من أساطير الدوري

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك تشيلسي وذلك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي المصري هدفه في الدقيقة 28 من ركلة جزاء حصل عليها كورتيس جونز نتيجة تدخل من ليفي كولويل.

وبهذا الهدف صنع محمد صلاح التاريخ في الدوري الإنجليزي، إذ وصل للمركز التاسع في جدول هدافي بريميرليج عبر تاريخه.

ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

ويتبقى لصلاح 13 هدفا للتساوي مع تيري هنري، و15 هدفا للوصول إلى فرانك لامبارد.

ويتصدر ألان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفا.

Mohamed Salah moves up to joint-ninth in the all-time Premier League goalscoring chart 📈@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/M3pV1YCifG — Premier League (@premierleague) October 20, 2024

وإجمالا لعب صلاح مع ليفربول 11 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويأتي محمد صلاح بعد ألان شيرار بمساهمته بأكثر من 60 هدفا أمام الـ6 الكبار.

وعلى مستوى الأهداف ضد الـ6 الكبار، فتفوق صلاح على كريستيانو رونالدو وديديه دروجبا مجتمعين، إذ سجل صلاح 43 هدفا، بينما الثنائي الآخر 42 هدفا.

وتأتي قائمة مساهمات صلاح كالتالي:

مانشستر يونايتد: 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

أرسنال: 10 أهداف وصناعة هدفين.

توتنام: 9 أهداف وصناعة هدفين.

مانشستر سيتي: 7 أهداف وصناعة 4 أهداف.

تشيلسي: 5 أهداف وصناعة 3 أهداف.

ولعب صلاح مع تشيلسي في موسم 2013-2014 ومنه خرج معارا إلى فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية بشكل دائم في موسم 2016-2017.