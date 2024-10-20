مؤتمر جوميز: شيكابالا لم يشارك لأنه أسطورة الزمالك.. وهذا ما يمكن فعله في النهائي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:29

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - بعثة الزمالك

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بصعوبة مباراة بيراميدز التي فاز بها الأبيض في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ارتكبنا خطأ كبيرا استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم".

وأوضح "لم نلعب مباراة سهلة. كان لقاء صعبا أمام منافس صعب جدا، واعتمدنا في بعض الأحيان على الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل".

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وأكمل "نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، وسيتم متابعة حالة نبيل عماد لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه".

وتابع "هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقي اللاعبين سيتواجدون بمرور الوقت في المباريات".

وأضاف "التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق مثلما حدث في هذه المباراة. اللاعبون تدربوا جيدا على ركلات الترجيح ولذلك نجحنا في تسجيل ركلاتنا الخمس".

وواصل "تحدثت مع أحمد محمود بشأن عدم مشاركته في مباراة اليوم، ومن الممكن أن أغير التشكيل في النهائي".

وأكمل "زياد كمال يتواجد مع الفريق منذ الموسم الماضي، ولكنه دخل مع الفريق بمرور الوقت".

وأوضح "شيكابالا شارك في مباراة اليوم ليس لأنه أسطورة النادي، ولكن لأنه أفضل حاليا من الناحية البدنية. كنت بحاجة للاعب يستحوذ على الكرة ويستغل المساحات في خط دفاع بيراميدز".

واختتم "الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب في التتويج ببطولة السوبر المحلي".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك يتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية حيث يواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم 24 أكتوبر.

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