السوبر المصري - المثلوثي: تداركنا الخطأ بفضل شخصية الزمالك

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - بعثة الزمالك

أوضح حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أن الاجتهاد كان سببا في تفوق فريقه على بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

وقال التونسي عبر أون تايم سبورتس: "نتدرب على ركلات الجزاء يوميا وفي النهاية هو توفيق من الله".

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وأضاف "تداركنا الخطأ الذي تسبب في الهدف، وهذه شخصية الزمالك ولعبنا بأسلوبنا، وشكلنا خطورة على بيراميدز".

وواصل "مع ظروف المباراة فالتعادل عادل، وفي ركلات الترجيح تفوقنا للمرة الثانية على التوالي".

وأتم "سننتظر أي فريق وجاهزون لجميع السيناريوهات".

تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وسجل سيف الدين الجزيري التعادل لبيراميدز.

اللقاء شهد أيضا ركلة جزاء مهدرة من رمضان صبحي، وهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء بسبب التسلل على يوسف إبراهيم "أوباما".

ويعد ذلك التعادل التاسع بين الفريقين في جميع المواجهات، وفي 3 من بينها وصلا لركلات الترجيح ابتسمت مرتين للزمالك ومرة لبيراميدز.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يصل فيها مباراة بكأس السوبر المصري إلى ركلات الترجيح، وللمرة الخامسة للزمالك والثالثة لبيراميدز.

وانتصر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي بركلات الترجيح في السوبر المصري بعد نسختي 2017 و2020.

وتساوى الزمالك مع الأهلي في التفوق بركلات الترجيح 3 مرات لكل فريق، من بينها 2 لكل فريق على حساب الآخر.

في المقابل تعاند ركلات الترجيح فريق بيراميدز في السوبر المصري إذ خسر مرتين وفاز في 1 خلال آخر 3 مباريات خاضها في البطولة.

وينتظر الزمالك في يوم الخميس المقبل مواجهة الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باللقاء الذي سيقام بنهائي اليوم.

حمزة المثلوثي السوبر المصري الزمالك بيراميدز
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