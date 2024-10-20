دوري المحترفين - فوز أول لـ منتخب السويس.. واستقالة أولى

أقيمت اليوم الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

وتقدم رضا العيسوي المدير الفني للمنصورة باستقالته عقب مباراة فريقه ضد كهرباء الإسماعيلية.

وفاز فريق كهرباء الإسماعيلية على المنصورة بهدفين دون رد عن طريق كريم أشرف وعبد الله مروان.

الداخلية 0-1 منتخب السويس

حقق منتخب السويس الانتصار الأول في الدوري بالفوز على الداخلية بهدف ديوب ماجيت في الدقيقة 90.

أبو قير للأسمدة 1-2 وادي دجلة

فاز وادي دجلة على أبو قير للأسمدة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

وسجل لدجلة وينفول كوابينا وعلي حسين وأحرز لأبو قير للأسمدة أحمد عادل.

وي 2-0 بلدية المحلة

انتصر وي للمرة الأولى على بلدية المحلة بهدفين دون رد سجلهما محمود مسعود وعبد الرحمن فؤاد.

السكة الحديد مودرن 0-0 راية

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليرتفع رصيد السكة الحديد مودرن إلى 4 نقاط ورصيد راية إلى نقطتين.

وتستكمل مباريات الجولة الاثنين المقبل بملاقاة لافيينا مع طنطا، وبترول أسيوط ضد بروكسي، وسبورتنج مع المقاولون العرب.

وكذلك القناة ضد ديروط، والترسانة أمام أسوان.