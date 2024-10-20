تشكيل الأهلي - طاهر وكريم وليد وشوبير ضمن مفاجآت كولر ضد سيراميكا في السوبر

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري للنخبة في البطولة التي تقام في الإمارات.

وعاد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في المباراة، كما يشارك الثنائي كريم وليد وطاهر محمد في التشكيل الأساسي.

كما يشارك محمد مجدي "أفشة" بشكل أساسي، ويلعب إمام عاشور في مركز الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – أفشة - كريم وليد

الهجوم: - إمام عاشور بيرسي تاو - طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي – يوسف أيمن – كهربا – وسام أبو علي – رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري للنخبة بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.