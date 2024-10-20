تشكيل سيراميكا - قندوسي يقود الوسط ضد الأهلي.. ومشاركة الرباعي الوافد من بيراميدز

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يقود فاخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويبدأ أيضا أحمد قندوسي في وسط الفريق.

ويعتمد أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على الرباعي الوافد من بيراميدز في تشكيله الأساسي: عبد الله مجدي وإسلام عيسى ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وفاخري لاكاي.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

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حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن جمال - رجب نبيل – أحمد رمضان - عبد الله مجدي.

الوسط: محمد عادل - محمود عبد الحفيظ - أحمد بلحاج - أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

الهجوم: فاخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن سعد "موكا" - مروان عثمان.

وانتصر الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تشكيل سيراميكا كليوباترا السوبر المصري سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
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