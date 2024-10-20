السوبر المصري - السعيد: أهم شيء هو العودة في النتيجة.. ونلعب كفريق متماسك

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

أقر عبد الله السعيد لاعب الزمالك أن أهم شيء لفريقه هو العودة في النتيجة بعد التأخر.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري للنخبة بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأدرك الزمالك التعادل عن طريق سيف الدين الجزيري بعد التأخر بهدف.

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وقال السعيد لقناة أون تايم سبورتس 1: "الشيء الأهم هو العودة عند التأخر في النتيجة في المباريات".

وأضاف "نريد العمل أكثر، ونلعب كفريق وهذا أهم شيء ومتماسكين في الملعب والمدرب يعمل على ذلك".

وأكمل "نحن متماسكون داخل الملعب في أي نتيجة سواء التأخر أو التقدم أو التعادل".

وشدد "المباراة كانت صعبة، لكن ويجب أن نركز على مباراة النهائي من الغد".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من المفترض أن يلعب أحمد فتحي ضدي لكنه استعجل في قرار الاعتزال".

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

وسيواجه الزمالك الفريق الفائز من سيراميكا كليوباترا أو الأهلي في نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم الخميس المقبل.

الزمالك السوبر المصري بيراميدز عبد الله السعيد
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