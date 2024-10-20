السوبر المصري - الجزيري: الزمالك مستعد لمواجهة أي خصم في النهائي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - سيف الجزيري

يرى سيف الجزيري مهاجم الزمالك أن فريقه استحق التأهل لنهائي السوبر المصري أمام بيراميدز بعدما استطاع العودة عقب تأخره بهدف.

وتأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري للنخبة بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الجزيري عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية: "قدمنا مباراة خططية على مستوى عالي، وعرفنا كيفية العودة في اللقاء".

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وعن استقبال هدف أوباما في الوقت القاتل ثم عدم احتسابه قال: "اجتهدنا ولابد من تصحيح الأخطاء وعلينا أن نعمل على نقاط القوة".

وأكمل "المباراة كانت صعبة بسبب حرارة الجو، وعرفنا كيفية إدارة اللعب وفزنا في النهاية".

وبسؤاله عن الخصم الذي يود مقابلته في نهائي السوبر رد قائلا: "أي فريق سيتأهل نرحب به والزمالك جاهز للمباراة".

وسجل الجزيري هدف تعادل الزمالك في المباراة بعدما تقدم بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

الزمالك سيف الدين الجزيري السوبر المصري بيراميدز
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