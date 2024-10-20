السوبر المصري - عواد: شعرت أن التوفيق في صالحنا أمام بيراميدز

يرى محمد عواد حارس الزمالك أن التوفيق كان في صالح فريقه خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

وقال محمد عواد حارس الزمالك عبر أبو ظبي الرياضية: "أشكر كل اللاعبين، شعرت أننا أقرب للفوز خاصة مع سير اللقاء والتوفيق من عند الله".

وأضاف "الزمالك نادي كبير يلعب على كل البطولات، ربما هناك أجواء احتفالية بعد السوبر الإفريقي، ركزنا أكثر بعد التأخر بالهدف لأن لدينا لاعبين كبار أصحاب خبرات".

وتابع "استطعنا تسيير المباراة كما نريد والعودة، والهدف الأخير بعدما ألغي شعرت أن الأمور تسير في صالحنا".

وأتم "لابد من تنفيذ مجهود أكبر في النهائي للعودة بلقب السوبر".

حسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وسجل سيف الدين الجزيري التعادل لبيراميدز.

اللقاء شهد أيضا ركلة جزاء مهدرة من رمضان صبحي، وهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء بسبب التسلل على يوسف إبراهيم "أوباما".

ويعد ذلك التعادل التاسع بين الفريقين في جميع المواجهات، وفي 3 من بينها وصلا لركلات الترجيح ابتسمت مرتين للزمالك ومرة لبيراميدز.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يصل فيها مباراة بكأس السوبر المصري إلى ركلات الترجيح، وللمرة الخامسة للزمالك والثالثة لبيراميدز.

وانتصر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي بركلات الترجيح في السوبر المصري بعد نسختي 2017 و2020.

وتساوى الزمالك مع الأهلي في التفوق بركلات الترجيح 3 مرات لكل فريق من بينها 2 لكل فريق على نصيب الآخر.

وينتظر الزمالك في يوم الخميس المقبل مواجهة الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باللقاء الذي سيقام بنهائي اليوم.