ركلات الترجيح في صف الأبيض.. الزمالك إلى نهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز

حسمت ركلات الترجيح تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في استاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز وسجل سيف الدين الجزيري التعادل لبيراميدز.

اللقاء شهد أيضا ركلة جزاء مهدرة من رمضان صبحي، وهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء بسبب التسلل على يوسف إبراهيم "أوباما".

ويعد ذلك التعادل التاسع بين الفريقين في جميع المواجهات، وفي 3 من بينها وصلا لركلات الترجيح ابتسمت مرتين للزمالك ومرة لبيراميدز.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يصل فيها مباراة بكأس السوبر المصري إلى ركلات الترجيح، وللمرة الخامسة للزمالك والثالثة لبيراميدز.

وانتصر الزمالك للمرة الثالثة على التوالي بركلات الترجيح في السوبر المصري بعد نسختي 2017 و2020.

وتساوى الزمالك مع الأهلي في التفوق بركلات الترجيح 3 مرات لكل فريق، من بينها 2 لكل فريق على حساب الآخر.

في المقابل تعاند ركلات الترجيح فريق بيراميدز في السوبر المصري إذ خسر مرتين وفاز في 1 خلال آخر 3 مباريات خاضها في البطولة.

وينتظر الزمالك في يوم الخميس المقبل مواجهة الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا باللقاء الذي سيقام بنهائي اليوم.



















































































































التشكيل

شهدت قائمة الزمالك أمام بيراميدز غياب عمر جابر عن بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن بينما بدأ زياد كمال أساسيا.

وكانت مفاجأة جوميز ضم جيفرسون كوستا للقائمة وجلوسه على مقاعد البدلاء.

أما تشكيل بيراميدز فظهر صديق أوجولا أساسيا مع بيراميدز مع بدء إبراهيم عادل ورمضان صبحي.

بينما جلس الثنائي عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما على مقاعد البدلاء.

🔵 صديق أوجولا في تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في السوبر pic.twitter.com/o4djqamRbN — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء متوازنا من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الخامسة بسبب إصابة مهند لاشين عقب اصطدامه بزميله، وعاد لاشين مجددا بعد ربط رأسه بضمادة.

وباغت ناصر ماهر دفاعات بيراميدز بتسديدة قوية في الدقيقة 12 لكن ارتطمت بمدافعي بيراميدز.

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي حولها بقدمه اليسرى على يمين محمد عواد.

هدف هو الثاني في تاريخ بيراميدز بالسوبر المصري بعد مصطفى فتحي في النسخة الماضية.

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وكاد أحمد زيزو أن يعادل النتيجة سريعا في الدقيقة 24 بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن لعبها عرضية أرضية لكن أنقذها محمود مرعي من على خط المرمى.

وهدأ اللقاء بعد ذلك وسط انكماش لاعبي بيراميدز للخلف والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح سيف الجزيري في إدراك التعادل بالدقيقة 40 بعد مراوغة رائعة من ناصر ماهر لمحمد حمدي على الجانب الأيسر ثم عرضية أرضية تخطت أحمد الشناوي ووصلت للجزيري في المرمى الخالي.

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وأصبح التونسي سابع أجنبي يسجل في تاريخ السوبر المصري والتونسي الثاني بعد علي معلول.

فرحة هستيرية من نبيل عماد بعد هدف سيف الجزيري في مرمى بيراميدز 🙌 📷هلال عادل pic.twitter.com/ADVzfXwHH8 — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2024

ورد إبراهيم عادل بمراوغة رائعة في الدقيقة 44 وأرسل بينية رائعة لكن سددها أوجولا خارج المرمى.

واحتسب محمد معروف ست دقائق وقت بدل من الضائع لكن دون جديد، لينتهي بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

بعد 3 دقائق من البداية طالب لاعبو بيراميدز باحتساب ركلة جزاء لصالح صديق أوجولا عقب عرقلة بنتايك له، وعاد معروف لتقنية الفيديو لمطالعة اللقطة، واحتسب ركلة جزاء.

وانبرى رمضان صبحي للركلة وسددها أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك ثم قدم عواد وإلى خارج المرمى في الدقيقة 52.

وأصبحت تلك ثالث ركلة جزاء مهدرة في تاريخ السوبر المصري بعد ركلتي محمد الهادي في 2001 ومحمود عبد المنعم "كهربا" في 2015.

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وبعد دقيقتين أطلق إبراهيم عادل تسديدة لكن دون خطورة محققة، وتبعه بلاتي توريه بأخرى دون أي جديد.

وأهدر بنتايك في الدقيقة 69 فرصة التسجيل وقلب النتيجة بعد بينية عبد الله السعيد لكن كرته جاءت بعيدة دون خطورة ثم أشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وفي الدقيقة 72 أجرى جوميز أول تغيير له في المباراة بمشاركة كونراد ميشالاك بدلا من مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 74 تصدى الشناوي لكرة البديل كونراد ميشالاك.

وظهر مصطفى فتحي ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من رمضان صبحي وإبراهيم عادل في تغيير هجومي من يوريتشيتش.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء شارك شيكابالا وناصر منسي بدلا من ناصر ماهر والجزيري على الترتيب.

فيما شارك أحمد توفيق في وسط بيراميدز بدلا من مهند لاشين.

وأهدر زيزو بغرابة في الدقيقة 86 فرصة التقدم بتسديدة أرضية في منتصف المرمى في يد الشناوي بعد عرضية أرضية من ميشالاك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع ظهر عبد الرحمن مجدي وكريم حافظ بدلا من صديق أوجولا ومحمد الشيبي.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع شارك محمد حمدي لأول مرة في آخر تغييرات الأبيض بدلا من زياد كمال.

وسجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدفا برأسية في الدقيقة 90+9 بكرة حاول ناصر منسي تشتيتها لكنها سكنت الشباك، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بسبب التسلل. ووصل الفريقان لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

سجل كريم حافظ بكل قوة الهدف الأول لبيراميدز، ورد عبد الله السعيد بكل سهولة على يمين الشناوي.

وتقدم بيراميدز بهدف بديل آخر هو عبد الرحمن مجدي الذي سدد كرة أرضية على يمين عواد.

وفي أقصى الزاوية اليسرى للشناوي سجل المثلوثي كرة التعادل للأبيض.

وسجل أوباما ركلته ورفض الاحتفال، وعلى طريقة المثلوثي سجل حسام عبد المجيد ركلة الترجيح لتصبح النتيجة 3-3.

وللمرة الثالثة على التوالي سجل ماييلي على يمين عواد، وتعادل الزمالك بركلة ناصر منسي على يسار الشناوي.

وتألق عواد في التصدي لركلة ترجيح مصطفى فتحي الأرضية على يمينه، وانبرى زيزو للركلة الأخيرة وسدد على يسار الشناوي وقاد الزمالك لنهائي السوبر المصري بنتيجة 5-4.

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