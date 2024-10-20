انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) تشيلسي
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.comg تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 51: جوووووووووووول جونز بعد عرضية من صلاح أنهاها جونز بتسديدة في المرمى.
الحكم قرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو ولا يوجد أي تسلل على جاكسون.
ق 48: جوووووووووول نيكولاس جاكسون من تمريرة رائعة من مويسيس كايسيدو ولكن العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 46: دخول بيدرو نيتو بدلا من جادون سانشو.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+4: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 45+2: ضربة جزاااااااااء أخرى لليفربول بعد تدخل من روبرت سانشيز على كورتيس جونز.
ق 32: جوووووووووول من صناعة صلاح لكن لم يحتسب لداعي التسلل.
ق 30: إصابة ديوجو جوتا ودخول داروين نونيز بدلا منه.
ق 28: جووووووووول محمد صلاح من نقطة الجزاء.
ق 27: ضربة جزاء بعد تدخل من كولويل على كورتيس جونز.
ق 25: إنقاذ رائع من كيلير بعد تسديدة أرضية من كول بالمر.
بداية المباراة