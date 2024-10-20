انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) تشيلسي

يقدم FilGoal.comg تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 51: جوووووووووووول جونز بعد عرضية من صلاح أنهاها جونز بتسديدة في المرمى.

الحكم قرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو ولا يوجد أي تسلل على جاكسون.

ق 48: جوووووووووول نيكولاس جاكسون من تمريرة رائعة من مويسيس كايسيدو ولكن العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 46: دخول بيدرو نيتو بدلا من جادون سانشو.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 45+2: ضربة جزاااااااااء أخرى لليفربول بعد تدخل من روبرت سانشيز على كورتيس جونز.

ق 32: جوووووووووول من صناعة صلاح لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 30: إصابة ديوجو جوتا ودخول داروين نونيز بدلا منه.

ق 28: جووووووووول محمد صلاح من نقطة الجزاء.

ق 27: ضربة جزاء بعد تدخل من كولويل على كورتيس جونز.

ق 25: إنقاذ رائع من كيلير بعد تسديدة أرضية من كول بالمر.

بداية المباراة