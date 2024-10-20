ثنائية الدفاع تنصر مانشستر سيتي على ولفرهامبتون في الوقت القاتل

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

يوسكو جفارديول - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

حقق مانشستر سيتي الفوز في الوقت القاتل ضد ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل يورجن ستراند لارسن لصالح ولفرهامبتون، بينما أحرز يوسكو جفارديول وجون ستونز لمانشستر سيتي.

وأعطى مدافعين مانشستر سيتي الفوز للفريق، بينما غابت مساهمات إيرلينج هالاند هداف الفريق وكذلك خطورته على مرمى الخصم.

وسيطر الملل وقلة الفرص في المباراة، إلا أن اشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وافتتح يورجن ستراند لارسن النتيجة لولفرهامبتون في الدقيقة السابعة مستغلا عرضية من نيلسون سيميدو أمام المرمى.

واعتاد مانشستر سيتي في المباريات السابقة باستقبال أهداف في أوقات مبكرة.

وتعادل جفارديول بطريقة رائعة بعدما سدد كرة مقوسة سكنت الشباك لا تخرج إلا من جناح في الدقيقة 33.

وأصيب برناردو سيلفا في الدقيقة 74 ونزف الدماء بعدما تدخل عليه من زميله فيل فودين.

وقتل سيتي المباراة في الدقيقة 95 عن طريق ستونز بعد رأسية من ركنية نفذها فودين.

عاد الحكم إلى تقنية الفيديو لداعي التسلل إلا أن في النهاية تم احتساب الهدف.

وارتفع رصيد سيتي للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة فقط متذيلا جدول الترتيب.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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