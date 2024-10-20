السوبر المصري – رمضان صبحي يهدر ركلة الجزاء الثالثة في تاريخ البطولة

أهدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه في مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري النخبة في المباراة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق إبراهيم عادل.

قبل أن يتعادل الزمالك بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50 من الشوط الثاني حصل بيراميدز على ركلة جزاء بعد عرقلة صديق أوجولا من قبل محمود بنتايك.

وتقدم رمضان صبحي لتسديد ركلة الجزاء قبل أن تصطدم الكرة في القائم ثم في محمد عواد حارس الزمالك وتخرج بعيدا.

وتعد هذه هي ثالث ركلة جزاء تهدر في تاريخ بطولة السوبر المصري بعد كل من:

محمد الهادي أهدر ضربة جزاء للمقاولون العرب ضد الزمالك في 2001.

محمود عبد المنعم "كهربا" أهدر ضربة جزاء للزمالك ضد الأهلي في 2015.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز. وتُلعب المباراة على ملعب آل نهيان.

video:1