انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد نيس في الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت ومحمد عبد المنعم أساسيا مع نيس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 72: جوووول إيفان جيسان يسجل التعادل لنيس

ق 65: جووووول أوووووول أبلين يسجل برأسية الهدف الأول لنانت بعد عرضية موسيس سيمون.

ق 64: خروج مصطفى محمد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء