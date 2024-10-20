انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس.. تعادل
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 17:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد نيس في الجولة 8 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت ومحمد عبد المنعم أساسيا مع نيس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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انتهت
ق 72: جوووول إيفان جيسان يسجل التعادل لنيس
ق 65: جووووول أوووووول أبلين يسجل برأسية الهدف الأول لنانت بعد عرضية موسيس سيمون.
ق 64: خروج مصطفى محمد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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