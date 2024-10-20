التشكيل - مواجهة مصرية.. مصطفى محمد أساسي مع نانت.. وعبد المنعم يقود دفاع نيس

يبدأ مصطفى محمد في هجوم نانت ومحمد عبد المنعم في دفاع في مواجهة مصرية في الدوري الفرنسي لحساب الجولة الثامنة.

ويحل نيس ضيفا على نانت في ملعب لا بوجوار معقل الكناري.

ولأول مرة هذا الموسم يبدأ مصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي.

وسجل مهاجم منتخب مصر هدفا في 6 مباريات سابقة في الدوري الفرنسي شارك فيها كبديل.

فيما يشارك محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي مع نيس للمباراة الثالثة هذا الموسم.

بينما خاض عبد المنعم مباراتين كأساسي من أصل 3 هذا الموسم.

وجاء تشكيل نانت

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: ناثان زيزي - جان شارل كاستيليتو – نيكولاس كوزا – كيلفين أميان

الوسط: بيدرو شيريفيا – فلوران موليه – جون ليبينان

الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد – ماتياس ألبين

فيما جاء تشكيل نيس

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: محمد عبد المنعم – مويس بومبيتو – أنتوني ميندي

الوسط: علي العبدي – هشام بوداوي – أنتوني ميندي - جوناتان كلوس

الهجوم: جيريمي بوجا - يوسوفا موكوكو – إيفان جيسان

ويحتل نانت المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط ودون فوز في آخر 4 مباريات، وهو نفس مركز نيس الذي يحتل المركز الـ 10 ودون فوز في آخر مباراتين.