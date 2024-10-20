السوبر المصري – التونسي الثاني.. الجزيري يسجل هدفا ضد بيراميدز

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

سجل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه في شباك بيراميدز.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتمكن الجزيري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 40 بعد مراوغة رائعة لناصر ماهر تمكن من تخطي لاعبين من بيراميدز ثم لعب عرضية أرضية سددها الجزيري مباشرة في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

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ويعتبر الجزيري ثاني لاعب تونسي يسجل في بطولة السوبر المصري بعد علي معلول لاعب الأهلي.

وكان معلول قد سجل هدفا لفريقه في بيراميدز أيضا في البطولة ذاتها لموسم 2022-2023 في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.

وأصبح الجزيري سابع لاعب أجنبي يسجل في السوبر المصري.

وتأتي قائمة الهدافين الأجانب للبطولة كالتالي:

النيجيري جونيور أجايي: 2

التونسي علي معلول: 1

التونسي سيف الجزيري: 1

الفرنسي أنتوني موديست: 1

المغربي وليد أزارو: 1

البرازيلي برونو سافيو: 1

الجزائري أحمد قندوسي: 1

سيف الدين الجزيري الزمالك بيراميدز السوبر المصري علي معلول
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