السوبر المصري - إبراهيم عادل يسجل ثاني أهداف بيراميدز في تاريخ البطولة

سجل إبراهيم عادل هدف فريقه بيراميدز الأول في شباك الزمالك في السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري النخبة في المباراة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق إبراهيم عادل.

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وجاء الهدف بعدما تلقى إبراهيم عادل تمريرة من رمضان صبحي وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد بالقدم اليسرى على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

ويعد الهدف هو الثاني لبيراميدز في تاريخ مشاركاته في بطولة السوبر المصري.

الهدف الأول لبيراميدز سجله مصطفى فتحي في النسخة الماضية من البطولة ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ولعب بيراميدز ضد الأهلي في السوبر المصري 2022 وخسر بهدف، كما خسر في نصف نهائي بطولة 2023 أمام مودرن سبورت بركلات الترجيح.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز. وتُلعب المباراة على ملعب آل نهيان.

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