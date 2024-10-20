نابولي يعود للصدارة بفوز صعب على إمبولي
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 15:38
كتب : FilGoal
واصل نابولي نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي وحقق الفوز على إمبولي خارج ملعبه بهدف دون مقابل.
الفوز كان هو الرابع على التوالي لكتيبة أنطونيو كونتي في الدوري الإيطالي.
وارتفع رصيد نابولي للنقطة 19 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
سجل هدف نابولي الوحيد في المباراة كفيتشا كفاراتسخيليا من ركلة جزاء في الدقيقة 63.
كفارا يتقدم لنابولي بالهدف الأول من علامة الجزاء..#الدوري_الإيطالي #إمبولي_نابولي pic.twitter.com/Y5HcgK6ASh— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 20, 2024
وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد ليتشي يوم السبت المقبل 26 أكتوبر، بينما يلتقي إمبولي مع بارما يوم الأحد.
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