نابولي يعود للصدارة بفوز صعب على إمبولي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

كفيتشا كفاراتسخيليا - نابولي ضد إمبولي

واصل نابولي نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي وحقق الفوز على إمبولي خارج ملعبه بهدف دون مقابل.

الفوز كان هو الرابع على التوالي لكتيبة أنطونيو كونتي في الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة 19 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

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سجل هدف نابولي الوحيد في المباراة كفيتشا كفاراتسخيليا من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد ليتشي يوم السبت المقبل 26 أكتوبر، بينما يلتقي إمبولي مع بارما يوم الأحد.

الدوري الإيطالي نابولي إمبولي
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