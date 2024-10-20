مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب غياب عمر جابر أمام بيراميدز في السوبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 15:22

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر - بعثة الزمالك

يغيب عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن قائمة فريقه أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستضيف استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية مواجهة الزمالك ضد بيراميدز.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.

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وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "غياب عمر جابر عن قائمة الزمالك أمام بيراميدز بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية".

وتابع "عمر جابر عانى من الإصابة منذ أيام، واللاعب شارك في جزء من تدريبات أمس السبت لكن جوميز فضّل عدم المجازفة به".

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2020.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

السوبر المصري الزمالك عمر جابر
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