تشكيل بيراميدز - أوجولا ورمضان صبحي أساسيان ضد الزمالك.. وصفقتان على الدكة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - بيراميدز

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي صديق أوجولا ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي أمام الزمالك.

ويستضيف استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية مواجهة الزمالك ضد بيراميدز.

وحل الثنائي عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - صديق أوجولا.

الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - رمضان صبحي.

بينما مقاعد بدلاء الزمالك جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ.

الوسط: يوسف أوباما - محمد رضا بوبو.

الهجوم: مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أربعة فرق.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2020.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

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