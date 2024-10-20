تشكيل الزمالك - زياد كمال أساسي أمام بيراميدز وشحاتة ظهير أيمن.. وغياب عمر جابر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني

يبدأ زياد كمال في التشكيل الأساسي للزمالك أمام بيراميدز بافتتاح نصف نهائي السوبر المصري.

ويستضيف استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية مواجهة الزمالك ضد بيراميدز.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.

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ويغيب عمر جابر عن قائمة فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز بسبب تعرضه للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك.

الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

بينما مقاعد بدلاء الزمالك جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد محمود - جيفرسون كوستا - محمد حمدي.

الوسط: محمد السيد - محمود شيكابالا - كونراد ميشالاك.

الهجوم: عمر فرج - ناصر منسي.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2020.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

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