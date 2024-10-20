شنايدر: بوسكيتس لاعب مزعج وكان يبكي مثل الأطفال

شبه ويسلي شنايدر لاعب إنتر ميلان السابق، سيرخيو بوسكيتيتس لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الأهلي بالطفل الباكي.

سيرخيو بوسكيتس النادي : إنتر ميامي ويسلي شنايدر النادي : معتزل

وقال شنايدر في تصريحات لشبكة زيجو سبورت: "سيرخيو بوسكيتس كان لاعب مزعج جدا، كان يعطي الكرة دائما للآخرين ولكنه لم يتمكن من تلقيها أبدا، بمجرد أن يتلقى ضربة واحدة يبدأ في البكاء تماما مثل الأطفال".

وتابع "لقد تشاجرت معه حرفيا في كل مباراة وفي مرحلة ما قلت له سأراك مرة أخرى في إبيزا بالصيف وسنتحدث من جديد".

وأضاف "في 2010 فزنا على برشلونة بالذهاب 3-1 وفي الإياب بكامب نو وبعد 8 دقائق ضربه تياجو موتا وبدأ في الدوران بالأرض وهو ينظر من بين يديه ليرى ما إذا حصل موتا على بطاقة حمراء ثم نهض وكان الطفل الباكي بخير، هو لاعب سخيف في حال لعبت ضده".

وتعرض تياجو موتا للطرد بسبب تلك اللقطة التي وقع فيها بوسكيتس على الأرض.

ولعب شنايدر مع إنتر ميلان 4 مواسس من 2009 حتى 2013 وتوج مع الفريق خلالها بكل البطولات الممكنة بما فيها دوري أبطال أوروبا.

وأعلن شنايدر اعتزال كرة القدم في 2019 مع نادي الغرافة القطري.