قائمة برشلونة – الظهور الأول لتشيزني وعودة جافي في مواجهة إشبيلية

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء اليوم.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد على ملعب مونتجويك في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور الحارس فويتشيك تشيزني للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق.

كما عاد جافي للقائمة لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الماضي.

وعاد داني أولمو وفيرمين لوبيز أيضا للقائمة بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرضا لها.

واكتملت قائمة برشلونة حاليا بدون غيابات سوى لرونالد أراوخو ومارك أندري تير شتيجن والذي سيغيب لنهاية الموسم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - إيناكي بينيا - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إنيجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا -هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – رافينيا - بابلو توري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو -فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - باو فيكتور - لامين يامال.

ويحتل إشبيلية المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي فاز على سيلتا فيجو.