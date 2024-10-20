السوبر المصري - عبد الفتاح: المركز الثاني مثل الأخير في الأهلي.. والجماهير هي اللاعب رقم واحد

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 13:15

كتب : FilGoal

الأهلي

شدد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي أن فريقه يدهل مباراة السوبر بمعنويات عالية كونه بطل دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام في دولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "الفريق جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا ولدينا رغبة في تقديم أفضل ما يمكن للفوز والوصول للمباراة النهائية".

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وواصل "الأهلي يضم لاعبين مميزين وجيلا نجح في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية وهو ما يجعله مرشحا للفوز بأي بطولة".

وتابع "الفريق يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وانضم إلينا أسماء مميزة في جميع الخطوط ووجودهم يمثل إضافة ويمنحنا ثقة أكبر وبالتأكيد هدفنا تقديم أفضل ما يمكن من أداء ونتيجة وبالتأكيد هدفنا تقديم أفضل ما يمكن من أداء ونتائج لكي ننجح في حصد بطولة السوبر".

وأضاف "كل العناصر الجديدة وصلت إلى مرحلة كبيرة من الانسجام والموسم الحالي سيشهد العديد من التحديات الصعبة ولكن اللاعبين تركيزهم منصب حاليا على مواجهة سيراميكا كليوباترا خاصة وأن المنافس منظم ويملك أدوات تساعده على تحقيق أهدافه".

وأكمل "الفريق جاهز تماما من الناحية الفنية والبدنية أما الناحية المعنوية فالأهلي يدخل بطولة السوبر وهو بطل إفريقيا وصاحب برونزية كأس العالم للأندية ويحمل لقب كأس السوبر المصري والدوري المصري وهو ما يمنح دوافع كبيرة للفوز".

شدد "جماهير الأهلي دائما ما تقدم المثل والقدوة في التشجيع والدعم واعتدنا على مساندتهم في البطولات الخارجية وأثق في أن المدرجات ستشهد على تواجدهم بشكل كبير ومواصلة الدعم باعتبارهم اللاعب رقم واحد ودورهم في حصد البطولات لا يختلف عليه أحد".

وأتم "الجيل الحالي من اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بكل البطولات والمركز الثاني بالنسبة لهم مثل المركز الأخير ولن يتأخر أي لاعب في تقديم كل ما لديه من أجل الفوز بالبطولات".

الأهلي هو حامل لقب السوبر المصري بعد الفوز على مودرن سبورت في النسخة الماضية.

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وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

وشهدت انتقالات الصيف الحالية رحيل أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم من صفوف الأهلي، بينما تعاقد الفريق مع أشرف داري ويوسف أيمن ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

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