السوبر المصري - طاهر محمد: مستعدون بشكل جيد.. وهدف لاعبي الأهلي واحد

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 13:10

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

تحدث طاهر محمد لاعب الأهلي عن جاهزية الفريق بشكل جيد من أجل مسابقة السوبر المصري.

ويستهل الأهلي مشواره مساء اليوم الأحد بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر.

وقال طاهر محمد لاعب الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "مستعدون بشكل جيد للسوبر المصري، غياب لاعبي المنتخب لفترة كبيرة لكنهم يمتلكون من الخبرات ما يكفي للدخول في الأجواء سريعا".

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وأوضح "الجيل الحالي متواجد منذ فترة وهناك حالة انسجام، أيضا نتدرب مع نفس المدرب لمدة عامين".

وشدد "واثقون في أنفسنا وفي الجماهير القادمة لدعمنا، وإن شاء الله يوم 24 أكتوبر نحتفل باللقب".

وتابع "لا يهم من سيلعب فهدفنا واحد وكل لاعب يساعد البقية من أجل تحقيق ذلك الهدف".

واختتم طاهر تصريحاته "رسالتي للجماهير مساندتنا ودعمنا طوال 90 دقيقة وبدعمهم إن شاء الله سنصل للنهائي سويا".

الأهلي هو حامل لقب السوبر المصري بعد الفوز على مودرن سبورت في النسخة الماضية.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

وشهدت انتقالات الصيف الحالية رحيل أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم من صفوف الأهلي.

بينما تعاقد الفريق مع أشرف داري ويوسف أيمن ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

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