السوبر المصري - أرقام قياسية في انتظار السعيد والشناوي.. وكولر لمعادلة جوزيه

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 12:31

كتب : إسلام أحمد

السوبر المصري

تنطلق منافسات النسخة 22 من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق للمرة الثانية على التوالي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

عبد الله السعيد

النادي : الزمالك

ويتنظر عددا من الأرقام القياسية كل من عبد الله السعيد لاعب الزمالك ومحمد الشناوي لاعب الأهلي حال مشاركتهما.

إذ سيصبح السعيد أكبر لاعب سنا بين المشاركين في تاريخ السوبر المصري.

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أما الشناوي صاحب الرقم القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه ففي حال مشاركته في المباراتين سيتخطى علي معلول ويقترب أكثر من حسام عاشور صاحب الرقم القياسي.

بينما مارسيل كولر يحتاج للتتويج بلقب السوبر المصري لمعادلة إنجاز مانويل جوزيه كأكثر مدير فني حصدا للقب.

ويستعرض لكم FilGoal.com عددا من أبرز أرقام السوبر المصري:

- حال مشاركة محمد الشناوي وعبد الله السعيد في المباراتين سيصبح الثنائي في المرتبة الثانية لأكثر لاعب مشاركة في السوبر (9 مباريات) بتخطي علي معلول (8 مباريات) بينما حسام عاشور في الصدارة بـ (11 مباراة).

- حال ظهوره أمام بيراميدز اليوم.. عبد الله السعيد سيصبح أكبر لاعب مشاركة في تاريخ السوبر بعمر 39 عاما و3 أشهر و7 أيام متخطيا أحمد فتحي.

- حال مشاركته سيصبح عبد الله السعيد أو لاعب في تاريخ السوبر المصري يشارك مع 4 فرق مختلفة (الإسماعيلي - الأهلي - بيراميدز - الزمالك).

- محمد الشناوي أكثر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ السوبر المصري (7 مباريات = 6 مرات شباك نظيفة).

- مارسيل كولر يمتلك فرصة معادلة رقم مانويل جوزيه القياسي كأكثر مدير فني تتويجا بالسوبر حال التتويج بالنسخة الحالية (4 مرات).

- أنتوني موديست هو أكبر لاعب عمرا تسجيلا للأهداف في تاريخ السوبر المصري بعمر 35 عاما و8 أشهر و14 يوما.

- لا يزال رقم حسام عاشور صامدا بتحقيق لقب السوبر (8 مرات) كأكثر لاعب تتويجا بالمسابقة.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 14 مرة وهو المتوج باللقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

السوبر المصري عبد الله السعيد محمد الشناوي
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