كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 12:15

كتب : FilGoal

إبراهيم المصري - الأهلي كرة يد

أشاد إبراهيم المصري قائد فريق رجال الأهلي لكرة اليد بزملائه في الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي لقب البطولة التي أقيمت في المغرب، ليحقق اللقب السابع في تاريخه.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعدما تغلب على الزمالك في نصف النهائي في مباراة مثيرة بنتيجة 26-25.

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وقال إبراهيم المصري قائد فريق الأهلي لكرة اليد عبر صفحة النادي الرسمية: "فريق بنين ليس سيئا ودعم صفوفه بثلاثة محترفين، لكن نجحنا في تحقيق فارق أهداف منذ البداية وحافظنا على ذلك".

وشدد المصري "تلك المباريات تكون خطيرة لأن أي استهانة بالخصم تكلفك الكثير".

وتابع "كان هناك شكوك بهبوط المستوى البدني بعد خوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية، لكن الحمد لله كنا أقوياء وحققنا لقب إفريقيا في النهاية".

وأوضح "الجهاز الفني نجح في تحقيق التدوير بصورة جيدة بين اللاعبين وقائمتنا الجيدة ساعدت على ذلك".

وأضاف المصري "لم نحصل على إجازة في الصيف بسبب الأولمبياد ثم كأس العالم للأندية والآن بطولة إفريقيا ثم سنعود للدوري".

واختتم إبراهيم المصري تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي على الدعم الكبير خلال الفترة الماضية ودائما نجدهم في الأوقات الصعبة قبل الأوقات الجيدة".

وبذلك حجز الأهلي مقعده في بطولة السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، ويلعب فيها ضد بطل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

واستضاف المغرب النسخة رقم 44 من البطولة، ولأول مرة يصل فريق من بينين إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال..

وجاء مشوار الأهلي في البطولة من دور المجموعات كالآتي:

دور المجموعات: الأهلي 67-11 ميكيل الإثيوبي.

دور المجموعات: الأهلي 38-19 سي إف جي الكونغولي.

دور المجموعات: الأهلي 45-14 النجم الكونغولي.

ربع النهائي: الأهلي 33-13 رجاء أغادير المغربي.

نصف النهائي: الأهلي 26-25 الزمالك.

النهائي: الأهلي 43-22 فلاورز البنيني.

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