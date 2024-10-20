"أسلوب جريء لمواجهات كلها جرأة".. الكشف عن قميص الأهلي البديل لموسم 2024/2025

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

قميص الأهلي البديل لموسم 2024/2025

كشفت شركة أديداس عن قميص الأهلي البديل لموسم 2024/2025.

ويأتي القميص الاحتياطي باللون الكحلي مع الخطوط باللون الذهبي.

وأعلنت الشركة عن القميص تحت عنوان "أسلوب جريء لمواجهات كلها جرأة".

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وكانت أديداس قد أعلنت عن القميص الأساسي الأحمر خلال الفترة الماضية ولعب به الفريق 3 مباريات.

ظهور القميص البديل للأهلي ليس هو الأول لأن سبق وأن شارك به فريق السيدات وفريق الشباب بالنادي قبل الإعلان عنه.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في تمام الثامنة مساء بنصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام في الإمارات.

الأهلي هو حامل لقب السوبر المصري بعد الفوز على مودرن سبورت في النسخة الماضية.

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وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

وشهدت انتقالات الصيف الحالية رحيل أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم من صفوف الأهلي، بينما تعاقد الفريق مع أشرف داري ويوسف أيمن ويحيى عطية الله وعمر الساعي.

الأهلي أديداس
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