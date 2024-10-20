رئيس إشبيلية يهاجم برشلونة بسبب قضية نيجريرا

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

ديل نيدو كاراسكو رئيس إشبيلية

شدد ديل نيدو كاراسكو رئيس نادي إشبيلية على رفضه الحضور برفقة مجلس إدارة برشلونة خلال مباراة الفريقين كموقف منه ضد قضية نيجريرا.

ويستعد إشبيلية لمواجهة برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب مونتجويك في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال كاراسكو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لقد قلنا من قبل في عدة مناسبات أن موقفنا في قضية نيجريرا ثابت ونعتقد أن الحقائق غير مقبولة ولن نجلس في صندوق كبار الزوار أو نحضر غداء مجلس الإدارة".

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وكان برشلونة قد اتهم في شبهة قضية فساد للتعامل ماليا خوسي نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإسباني السابق.

ويحتل إشبيلية المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي فاز على سيلتا فيجو.

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