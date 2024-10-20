"حضارة الماضي ومجد المستقبل".. بيراميدز يعلن قميصه الجديد قبل السوبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

قميص بيراميدز الجديد

أعلن نادي بيراميدز قميصه للموسم الجديد 2024 - 2025 قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري.

ويواجه بيراميدز فريق الزمالك الساعة 4:05 عصرا في افتتاح نصف نهائي السوبر.

ونشر بيراميدز قميصه الجديد عبر مقطع فيديو بعنوان "حضارة الماضي ومجد المستقبل".

وكان بيراميدز قد توج بأول ألقابه الموسم الماضي عندما حصد لقب كأس مصر.

ويشارك بيراميدز في السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بحثا عن لقبه الأول.

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وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

وكان بيراميدز قريبا من حصد اللقب في ظهوره الأول بمباراة مثيرة أمام الأهلي في 2023، حسمها لاعبو الأحمر بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

بينما في النسخة الثانية ومع ظهوره الثاني بالبطولة قدّم بيراميدز أسوأ مستوياته وحصد المركز الثالث.

وخسر بيراميدز في نصف النهائي أمام موردن فيوتشر بركلات الترجيح، بينما تغلب على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل خمسة لاعبين من بيراميدز إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

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ورحل الرباعي فخري لاكاي وإسلام عيسى وعبد الله مجدي ومحمود زلاكة على سبيل الإعارة، بالإضافة لبيع محمد صادق.

كما انتقل محمود صابر إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة.

دعم بيراميدز صفوفه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وباستثناء طارق علاء ظهير أيمن سموحة، كانت صفقات بيراميدز في الجانب الهجومي.

إذ ضم بيراميدز صديق أوجولا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة بجانب ضم يوسف أوباما في صفقة انتقال حر وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

السوبر المصري بيراميدز قميص بيراميدز الجديد
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