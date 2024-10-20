أنشيلوتي: أفتخر بتدريب مودريتش.. ومبابي وفينيسيوس حسنا حالتهما

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه يشعر بالسعادة بسبب تدريب لوكا مودريتش.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وصنع مدريتش هدف الفوز لريال مدريد بتمريرة رائعة بعد ثلاثة دقائق من نزوله كبديل.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة تنافسية وصعبة وقاتلنا فيها حتى النهاية، كان يمكننا اللعب بشكل أفضل ولكن المجموعة كانت ملتزمة وحصلنا على ثلاثة نقاط مهمين بعد تمريرة رائعة معتادة من مودريتش الذي دائما ما يساهم سواء لعب كأساسي أو بديل".

وواصل "موقع بيلينجهام تغير، والفكرة كانت أن يتواجد في النصف الثاني من الملعب كجناح أيمن لأن سيلتا يستقبل الأهداف على العارضة البعيدة وأعجبني أداؤه".

وأكمل "تشواميني كان يلعب بين قلبي الدفاع وهو يمتلك الكرة وعانينا من مشكلة في خلق التوازن بالشوط الأول وارتكبنا أخطاء ولم أفسر الأم بشكل جيد".

وتابع "بالطبع أشعر بالقلق بسبب خلق العديد من الفرص ضدنا يجب أن نتحسن في هذا الأمر لأننا افتقدنا للتوازن وفي الشوط الثاني مع القليل من التركيز كنا سنتجنب استقبال الهدف".

وعن غضب بيلينجهام بسبب عدم تمرير فينيسوس الكرة له أمام المرمى "لم أشاهد تلك الفرصة، إذا حدث ذلك فهو يملك الشجاعة والشخصية ولكن أنا حقا لم ألاحظها وسأشاهد المباراة من جديد ولا تقلقوا لقد كانا يتحدثان ويضحكان عقب المباراة ولا توجد أي مشكلة".

وعن وصوله للمباراة رقم 200 في الدوري مع ريال مدريد قال: "أنا سعيد جدا ولكن هل تتذكرون أي مباراة في الـ 200 لم نعاني بها؟ لا يوجد، 200 مباراة حققنا فيها نجاحات كبيرة والقليل من الإخفاقات ولكن نحن سعداء حاليا، بعد التوقف الدولي من الصعب دائما خوض تلك المباريات خاصة بخارج الملعب".

وأضاف "الهدفان كانا رائعان ومبابي وفينيسيوس يملكان الجودة لفعل مثل هذه الأشياء، لقد تدربا بشكل جيد خلال التوقف وحسنا من حالتهما".

وأتم "من الشرف لي ومن دواعي سروري تدريب مودريتش كل شيء حققه خلال مسيرته كان مستحقا، هو لاعب محترف وشخص رائع".