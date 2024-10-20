رئيس نادي الزمالة السوداني: الاسم أسوة بالزمالك.. ونتمنى ضم شيكابالا مهما كان عُمره

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

الزمالة السوداني

كشف عبد الرحيم حتيلة رئيس نادي الزمالة السوداني عن سر تشابه قميص فريقه مع قميص الزمالك.

وأشار حتيلة إلى أن الأمر يعود لعام 1967 لكن تم تسليط الضوء على ناديه في الوقت الحالي بسبب الصعود للدوري الممتاز.

وقال عبد الرحيم حتيلة رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة dmc: "تم تسمية نادي الزمالة أسوة بالزمالك المصري، تم تأسيس النادي عام 1967 من قبل مجموعة عاشقة للزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة اختلاف اللهجات بالمناطق المختلفة".

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وشدد حتيلة "الزمالك فريق عالمي وغير مقتصر على المصريين فقط، لكن شعبيته في الوطن العربي بالكامل".

وأوضح رئيس النادي السوداني "الاسم مربوط من نادي الزمالك المصري، وكان من الطبيعي أن نلعب بنفس تصميم قميص الزمالك أبيض وخطين باللون الأحمر".

وتابع "منذ تأسيس النادي نلعب بنفس تصميم القميص المشابه للزمالك".

أما عن سر شهرتهم بالوقت الحالي أجاب "تم تسليط الضوء علينا في الفترة الحالية بسبب تأهلنا للدوري الممتاز في السودان، وللأسف صعودنا جاء في فترة صعبة وقت الحرب، وإن شاء الله سيكون هناك تواصل مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

واختتم حتيلة تصريحاته بالحديث عن اللاعب الذي يتمنى تواجده من الزمالك قائلا: "والله شيكابالا لو عمره 80 عاما سنتمنى ضمه هو أيقونة ورمز للنادي".

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