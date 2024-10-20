البديل ميسي يسجل "هاتريك" في تتويج إنتر ميامي برقم قياسي بالدوري الأمريكي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 10:08

كتب : FilGoal

ماتياس روخاس وليونيل ميسي - إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي رقما قياسيا في تاريخ الدوري الأمريكي بعد ختام مرحلة مجموعتي القسم الشرقي والغربي.

وحسم إنتر ميامي من قبل لقب دوري المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في المجموعتين قبل انطلاق المرحلة الإقصائية.

وحطم إنتر ميامي الرقم القياسي بالدوري الأمريكي بعدما تغلب على نيو إنجلاند بنتيجة 6-2 ليصل إلى النقطة 74.

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وبات إنتر ميامي أكثر فريق في تاريخ الدوري الأمريكي يصل إلى عدد نقاط خلال تلك المرحلة.

وشارك ليونيل ميسي كبديل في المباراة الختامية لمرحلة المجموعات في الدقيقة 58.

ورغم مشاركته المتأخرة نجح ميسي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود إنتر ميامي لفوز عريض في ختام تلك المرحلة.

وكان لويس سواريز قد سجل أول هدفين للفريق بينما كريماتشي قد سجل الهدف الثالث بعد ثواني من مشاركة ميسي.

ما هو درع المشجعين؟

يُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

ونجح ميسي بتحقيق لقب درع المشجعين أن يرفع رصيده إلى ثاني ألقابه مع إنتر ميامي ولقبه الـ 46 بشكل عام.

وبات ميسي أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب خلال مسيرته في تاريخ كرة القدم.

المرحلة الإقصائية

عقب انتهاء مرحلة المجموعات بالقسمين الشرقي والغربي تقام المرحلة الإقصائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.

وتقام المرحلة الإقصائية بنظام best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحسم تأهله للدور التالي.

ويلعب كل فريق أمام منافسه وفقا لترتيبه في مرحلة المجموعات حتى يتأهل في النهاية فريق من القسم الشرقي وآخر من القسم الغربي لإقامة المباراة النهائية.

وينتظر إنتر ميامي المتأهل من مواجهة صاحب المركز الثامن أمام المركز التاسع ليصعد أحدهما لمواجهة رفاق ميسي يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويحتاج إنتر ميامي لتخطي ثلاثة أدوار قبل الوصول إلى نهائي الدوري الأمريكي.

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