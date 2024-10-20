3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو

الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

حقق ريال مدريد انتصارا غاليا من منافسه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ثنائية ريال مدريد، بينما أحرز ويليوت سويدبيرج.

ووصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للمباراة رقم 200 في الدوري الإسباني، ويعتبر أول مدرب إيطالي يصل لهذا الرقم في ليجا.

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وساهم فينيسيوس بهدف على الأقل في المباريات الـ6 الأخيرة لريال مدريد، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، هذه أفضل بداية له.

ووصل مبابي لهدفه رقم 8 وصنع هدفا في 12 مباراة شارك فيها.

ونشر لوكا مودريتش سحره بعد 3 دقائق فقط من دخوله كبديل إذ وضع فينيسيوس في موقف 1 على 1 مع حارس مرمى سيلتا فيجو ليسجل هدف التقدم.

بدأت المباراة بضغط قوي من سيلتا فيجو إذ أهدر سويدبيرج انفرادا تاما بتيبو كورتوا من منتصف الملعب وركض حتى سدد وتصدى لها كورتوا بنجاح في الدقيقة 8.

سدد مبابي كرة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 21 ليسجل هدف التقدم.

وتعادل ويليوت بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى في الدقيقة 51.

واستطاع فينيسيوس تسجيل هدف الفوز بعد انفراد ومراوغة حارس المرمى من تمريرة رائعة في الدقيقة 66.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 24 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 في المركز العاشر.

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