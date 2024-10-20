3 دقائق كافية لـ مودريتش.. ريال مدريد يخطف الفوز من سيلتا فيجو

حقق ريال مدريد انتصارا غاليا من منافسه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ثنائية ريال مدريد، بينما أحرز ويليوت سويدبيرج.

ووصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للمباراة رقم 200 في الدوري الإسباني، ويعتبر أول مدرب إيطالي يصل لهذا الرقم في ليجا.

وساهم فينيسيوس بهدف على الأقل في المباريات الـ6 الأخيرة لريال مدريد، إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، هذه أفضل بداية له.

ووصل مبابي لهدفه رقم 8 وصنع هدفا في 12 مباراة شارك فيها.

ونشر لوكا مودريتش سحره بعد 3 دقائق فقط من دخوله كبديل إذ وضع فينيسيوس في موقف 1 على 1 مع حارس مرمى سيلتا فيجو ليسجل هدف التقدم.

بدأت المباراة بضغط قوي من سيلتا فيجو إذ أهدر سويدبيرج انفرادا تاما بتيبو كورتوا من منتصف الملعب وركض حتى سدد وتصدى لها كورتوا بنجاح في الدقيقة 8.

سدد مبابي كرة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 21 ليسجل هدف التقدم.

مبابي يحرز هدف التقدم لريال مدريد من تسديدة رائعة#الدوري_الإسباني #سلتا_فيغو_ريال_مدريد pic.twitter.com/wHbN4FUHwS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2024

وتعادل ويليوت بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى في الدقيقة 51.

واستطاع فينيسيوس تسجيل هدف الفوز بعد انفراد ومراوغة حارس المرمى من تمريرة رائعة في الدقيقة 66.

فينيسيوس من تمريرة مودريتش يهدي هدف التقدم للريال ويحتفل على طريقته الخاصة 🕺#الدوري_الإسباني #سلتا_فيغو_ريال_مدريد pic.twitter.com/PHI2bdFIKU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2024

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 24 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 في المركز العاشر.