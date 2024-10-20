تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة

يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد.

ولعب الأهلي النسخة الماضية من السوبر ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي وفاز بهدف.

وسبق وتواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا 9 مرات، بواقع 8 في الدوري ومرة في كأس السوبر.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا 7 مرات، وانتهت مباراتين بالتعادل بينهما، فيما لم يحقق سيراميكا أي فوز على الأحمر.

وسجل الأهلي 20 هدفا في شباك سيراميكا كليوباترا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

في الموسم الأول لسيراميكا كليوباترا في الدوري 2020-2021، فاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد، وإيابا برباعية دون رد.

وفي الموسم الذي يليه انتهت مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي في الدور الثاني برباعية دون رد.

بعدها تعادل سيراميكا مع الأهلي بهدف لكل فريق في الدور الأول من موسم 2022-2023 وفاز الأهلي في الدور الثاني بهدف.

وفي الموسم الماضي فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا ذهاب وإيابا بنتيجة 2-1 و4-1.

وشهدت مباراة السوبر الموسم الماضي بين الفريقين فوز الأهلي بهدف دون رد.