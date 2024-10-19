أرتيتا: من الصعب الفوز في الدوري بـ10 لاعبين.. ومجهودنا ليس كافيا للانتصار على بورنموث

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن من الصعب الفوز في الدوري الإنجليزي بـ10 لاعبين عندما تلعب لمدة 70 دقيقة.

وتعرض أرسنال للخسارة الأولى هذا الموسم بالسقوط في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام بورنموث في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "من الصعب جدا الفوز في الدوري الإنجليزي بعشرة لاعبين لمدة 60-70 دقيقة، حدث لنا هذا الأمر 3 مرات، لكن كلفتنا الآن نقاط المباراة".

وأضاف "أتيحت لنا فرصة كبيرة في المباراة للتسجيل والحصول على نتيجة مختلفة ثم استقبلنا هدفا، نحاول الالتزام بالقواعد، أسباب البطاقات الحمراء الثلاثة مختلفة وكذلك ثلاث نتائج مختلفة تماما".

وأكمل "حاول الفريق، وكانت المجهودات بعشرة لاعبين رائعة، لكن ضد بورنموث لم يكن ذلك كافيا للفوز بالمباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "استغرق الأمر منا بعض الوقت لفهم ما قمنا به في أول 15 دقيقة، ثم سيطرنا على المباراة ولكن بعد 30 دقيقة تغير اللقاء بشكل كامل".

وشهدت المباراة غياب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وتعرض ويليام ساليبا لبطاقة حمراء مباشرة لأول مرة في مسيرته.

اللقاء أيضا شهد مشاركة ميكيل ميرينو لأول مرة أساسيا بقميص أرسنال منذ انضمامه.

ويعد ذلك ثاني انتصار لبورنموث على أرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولأول مرة يخسر أرسنال مباراة خارج ملعبه في 2024 في الدوري الإنجليزي.

الفوز أبقى رصيد أرسنال عند 17 نقطة من 8 مباريات في انتظار نتائج ليفربول ومانشستر سيتي.

فيما ارتقى بورنموث 5 مراكز برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.