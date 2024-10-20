تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض كبير مقابل خسارة واحدة

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري النخبة في المباراة التي تقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 4:05 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

يدخل الزمالك المباراة متفوقا في المواجهات التاريخية ضد بيراميدز.

وسبق ولعب الزمالك ضد بيراميدز 14 مباراة بواقع 11 مواجهة في الدوري و3 في كأس مصر.

الزمالك حقق الفوز على بيراميدز 5 مرات وخسر مرة واحدة فقط.

بينما انتهت 8 مواجهات بين الفريقين بالتعادل، منها 2 في كأس مصر وصلت إلى ركلات الترجيح وانتهت مرة بفوز الزمالك وأخرى بفوز بيراميدز.

المواجهة الأولى بين الزمالك وبيراميدز كانت في الدوري موسم 2018-2019، وانتهت بالتعادل 3-3.

وسجل للزمالك كل من فرجاني ساسي هدفين، ومحمود علاء هدف.

بينما سجل لبيراميدز كل من كينو هدفين وإريك تراوري هدف.

وفي المباراة الثانية بين الفريقين في الدور الثاني من دوري 2018-2019، فاز بيراميدز بهدف دون رد سجله علي جبر.

أما المواجهة الثالثة بين الفريقين كانت في نهائي كأس مصر 2019 وفاز الزمالك بثلاثية سجلها أشرف بنشرقي هدفين، وهدف من يوسف إبراهيم "أوباما".

ثم فاز الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري مرتين متتاليتين في موسم 2019-2020.

بعدها تعادل الفريقين مرتين متتاليتين في موسم 2020-2021.

وعاد الزمالك للانتصارات على بيراميدز وفاز عليه بهدف دون رد في دوري 2022-2023 بهدف سجله مصطفى شلبي.

وانتصر بيراميدز على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق.

ثم تعادل الفريقين في الدور الأول من دوري 2022-2023 بهدفين لكل فريق.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقن.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وبيراميدز في دوري الموسم الماضي 2023-2024 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.