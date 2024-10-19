السوبر المصري – تعرف على معلقي نصف النهائي.. رباعي مصري وثنائي إماراتي

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري 2023

تنطلق غدا الأحد، بطولة السوبر المصري للنخبة لعام 2024 والتي تقام في الإمارات بمشاركة 4 فرق.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

ويتولى 6 معلقين مهمة التعليق على مباراتي نصف النهائي على 3 قنوات فضائية.

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ويلعب الزمالك ضد بيراميدز.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 4:05 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

بينما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد.

ويعلق على مباراة الزمالك وبيراميدز محمد الشاذلي وبلال علام على قناتي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

بينما يعلق مدحت شلبي على المباراة في قناة إم بي سي مصر.

أما مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يعلق عليها كل من محمد الكواليني وعامر عبد الله على قناتي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

بالإضافة إلى فارس عوض على قناة إم بي سي مصر.

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