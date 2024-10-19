السوبر المصري - الغندور حكما لمباراة الأهلي ضد سيراميكا
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 23:13
كتب : أحمد الخولي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري للنخبة التي تقام في الإمارات.
ويدير مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا أحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله، وأمين عمر حكما رابعا.
ووائل فرحان حكما للفيديو ويعاونه الإماراتي عيسى خليفة.
وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك.
وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتقام على ملعب محمد بن زايد.
ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على مودرن سبورت.
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