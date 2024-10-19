السوبر المصري – محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ضد بيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري للنخبة التي تقام في الإمارات.

ويدير مباراة الزمالك ضد بيراميدز محمد معروف، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري، ومحمود ناجي حكما رابعا.

ومحمود عاشور حكما للفيديو، ويعاونه عمر فتحي.

وتقام بطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز، بينما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 4:05 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.