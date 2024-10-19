مدير يوفنتوس: بوجبا كان لاعبا رائعا ولكن الفريق مكتمل الآن

ألمح كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إلى قرب فسخ التعاقد مع بول بوجبا لاعب الفريق.

وسيستطيع بوجبا التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات بداية من شهر مارس القادم، بعدما تعرض لعقوبة بسبب المنشطات.

وقال جيونتولي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "موقفنا واضح، لقد كان بول بوجبا لاعبا رائعا، لكن غاب عن الملاعب لفترة طويلة وفي العام الماضي أيضا".

واختتم حديثه "لذلك اضطررنا للاستثمار في لاعبين آخرين والفريق مكتمل الآن".

ويرتبط بوجبا بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.