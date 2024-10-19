لائحة الدوري المصري 2024-2025 (الانسحاب والجماهير) - عقوبة اقتحام الملعب وسلطات مطلقة للرابطة

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر

حددت لائحة الموسم الجديد 2024-2025 عقوبات ضد الانسحاب المؤقت للفرق، وعقوبات مشددة ضد العديد من المخالفات الجماهيرية.

وفي ختام البندين 29 و30 بخصوص عقوبات الجماهير، منحت رابطة الأندية نفسها سلطة مطلقة لتوقيع عقوبات تفوق اللائحة أو تخالفها ضد الجماهير.

عقوبة الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب:

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لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - إنذار و200 ألف جنيه في الثانية - رفع الأمر لمجلس إدارة الرابطة لاتخاذ العقوبة المناسبة في المرة الثالثة.

عقوبات الجماهير:

السباب الجماعي:

لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - منع المتواجدين و200 ألف جنيه في المرة الثانية - مباراتان بدون جمهور وغرامة 200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مع منع المشجع المعاقب للمرة الثالثة من حضور جميع مسابقات الرابطة لنهاية الموسم.

استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان:

لفت نظر وغرامة 50 ألف جنيه

استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بما يؤدي لإيقاف المباراة:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

إلقاء الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل الملعب:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة داخل الملعب على الحكام أو مسؤولي المباراة:

لفت نظر و100غرامة ألف جنيه.

اقتحام الجماهير لملعب المباراة:

خسارة الفريق المنتمي له الجمهور المقتحم 3-0 وغرامة 100 ألف جنيه.

إتلاف الجماهير للاستاد:

لفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه وتحمل النادي لتكاليف إصلاح الاستاد.

*في حال تكرار أي مخالفة مما سبق يُعاقب النادي بإقامة مباراة بدون جمهور وغرامة 200 ألف جنيه.

* يحق لرابطة الأندية اتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات على الجماهير المتسببة بخرق البنود الموضحة أعلاه فرديا أو جماعيا بخلاف ما ورد في اللائحة، ولها السلطة بمعاقبة الجماهير لمدد غير محددة أو إقامة المباريات بدون جمهور.

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