يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني

حقق فريق كرة اليد للرجال في النادي الأهلي الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بعد التغلب في النهائي على فلاورز البينيني بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي لقب البطولة التي أقيمت في المغرب، ليحقق اللقب السابع في تاريخه.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعدما تغلب على الزمالك في نصف النهائي في مباراة مثيرة بنتيجة 26-25.

وبذلك حجز الأهلي مقعده في بطولة السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، ويلعب فيها ضد بطل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

واستضاف المغرب النسخة رقم 44 من البطولة، ولأول مرة يصل فريق من بينين إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال..

وجاء مشوار الأهلي في البطولة من دور المجموعات كالآتي:

دور المجموعات: الأهلي 67-11 ميكيل الإثيوبي.

دور المجموعات: الأهلي 38-19 سي إف جي الكونغولي.

دور المجموعات: الأهلي 45-14 النجم الكونغولي.

ربع النهائي: الأهلي 33-13 رجاء أغادير المغربي.

نصف النهائي: الأهلي 26-25 الزمالك.