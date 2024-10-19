لائحة الدوري المصري 2024-2025 (مخالفات) - عقوبة سب اتحاد الكرة وأغلى سيجارة في العالم

أفردت لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2024-2025 بندا خاصا لحالات التشهير بأعضاء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، لتوقع عقوبة الإيقاف سواء تمت المخالفة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

كما حظرت اللائحة رفع أي شعارات أو صور، وحددت عقوبة للإشارات العنصرية، وكذلك للتدخين داخل الملعب بغرامات كبرى.

غرامة التدخين في لائحة الموسم الماضي كانت قيمتها 20 ألف جنيه، وهي نفس الغرامة الأولية لأعضاء الأجهزة الفنية، ولكن الآن بات يصاحبها الإيقاف لمباراتين.

أما إذا كان اللاعب هو من يدخن، فإن الإيقاف لمباراتين تصاحبه غرامة بـ 100 ألف جنيه، وهذا للمرة الأولى، حيث تصل إلى 200 ألف جنيه في المرة الثالثة.

وإليكم عقوبات المخالفات الأخرى في لائحة الدوري المصري:

رفع أي شعارات أو إعلانات أو صور - رفع اللاعب لقميصه للكشف عن شعارات أو إعلانات أو صور:

إنذار وغرامة 10 آلاف جنيه في المرة الأولى - الإيقاف لمباراة وغرامة 10 آلاف جنيه في المرة الثانية - مباراتان و20 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

*يجوز لإدارة المسابقات عدم التقيد بتسلل العقوبات وفقًا لجسامة الخطأ.

حمل اللاعب لرقم غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة - عدم توحيد الرقم بين القميص والسروال:

إنذار الإداري وتغريمه هو واللاعب 10 آلاف جنيه في المرة الأولى - زيادة العقوبة بـ 10 آلاف جنيه عن كل مرة تكرار.

أداء حركات تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد:

الإيقاف لمباراة وغرامة 10 آلاف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و20 ألف جنيه في الثانية - 3 مباريات و40 ألف جنيه في الثالثة - زيادة مباراة و10 آلاف جنيه في كل مرة تكرار لاحقة.

أداء حركات أو إشارات أو إيماءات عنصرية (الدين أو العرق أو الجنس.. إلخ):

اللاعبون: إيقاف لـ 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الثانية.

الأجهزة الفنية: إيقاف لـ 9 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه - مضاعفة الغرامة والعقوبة في الثانية.

إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي:

إنذار وغرامة بقيمة تكاليف الإصلاح للمرة الأولى - إيقاف مباراة وزيادة الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل مرة تكرار.

تحريض اللاعبين على عدم استكمال المباراة (لم يتم الانسحاب):

اللاعبون: إيقاف لمباراة وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - زيادة العقوبة بواقع 50 ألف جنيه عن كل مرة تكرار.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - زيادة العقوبة بواقع 50 ألف جنيه عن كل مرة تكرار.

تحريض اللاعبن على عدم استكمال المباراة (نتج عنه الانسحاب):

اللاعبون: إيقاف لـ 5 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لـ 10 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

السب أو الإساءة أو التشهير باتحاد الكرة أو لجانه أو رابطة الأندية أو أي من منتسبيها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية:

الإيقاف لمباراة وغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى - مباراتان و60 ألف جنيه في المرة الثانية - 3 مباريات و80 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة الإيقاف والغرامة في المرة الرابعة.

التدخين أثناء المباراة:

اللاعبون: إيقاف لمباراتين وغرامة 100 ألف جنيه في المرة الأولى - 3 مباريات و150 ألف جنيه في المرة الثانية - 4 مباريات و200 ألف جنيه في المرة الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

الأجهزة الفنية: المنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - 3 مباريات و30 ألف جنيه في المرة الثانية - 4 مباريات و50 ألف جنيه في الثالثة - مضاعفة العقوبة والغرامة في المرة الرابعة.

غياب المدرب عن حضور المؤتمر الصحفي:

إنذار وغرامة 20 ألف جنيه في المرة الأولى - مضاعفة الغرامة عن كل تكرار.

* إذا ارتكب أحد الأفراد مخالفة مما سبق بعد طرده توقع عليه العقوبة المذكورة في اللائحة بالإضافة لعقوبة الطرد.

* إذا ارتكب لاعب غير مسجل بتقرير المباراة مخالفة مما سبق توقع عليه العقوبة المذكورة في اللائحة.